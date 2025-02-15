«Арсенал» без Хавертца: какие у Артеты варианты?

Ожидалось, что после короткого сбора в Дубае «Арсенал» вернется отдохнувшим и заряженным на финальную треть сезона. Так было в прошлом году: после поездки к Персидскому заливу команда Артеты добилась 16 побед в 18 матчах Премьер-лиги. Нынешняя поездка казалась спасительным кругом утопающей в травмах команде, но из Дубая «Арсенал» вернулся еще больше обескровленным.

Официальный сайт «Арсенала» подтвердил: Кай Хавертц пропустит остаток сезона из-за травмы задней поверхности бедра. Потеря немца произошла в самый неудачный момент.

Травмы – главная проблема «Арсенала» по сезону, но именно сейчас ситуация достигла критической отметки. Лидеры Букайо Сака и Габриэл Мартинелли вернутся лишь в марте, а Габи Жезуса ждет долгое восстановление после разрыва крестообразной связки. Из доступных игроков в атаку остались только Леандро Троссард, Рахим Стерлинг и 17-летний Итан Нванери. В нормальных условиях на основу может претендовать лишь бельгиец.

Что теряет «Арсенал» без Хавертца?

Если коротко, то не только безальтернативного игрока на позиции форварда, но и важную часть всей структуры. Разложим пользу от Кая на составляющие:

1. Инициатор прессинга. «Арсенал» – 2-й по отборам в опасных зонах и 4-й по эффективности разрушения билд-апа соперника. Большинство лучших выступлений «Арсенала» в этом сезоне напрямую связаны с великолепной игрой в прессинге, а роль Хавертца в нем – ключевая.

В привычном рисунке Хавертц и Эдегор возглавляют первую линию давления. Бесшовно восполнить качества Кая в прессинге мог только Жезус – любому другому игроку придется адаптироваться не только к новой позиции в центре атаки, но и к новым задачам без мяча и высокой интенсивности. Объем черновой работы Хавертца из доступных вариантов «Арсенала» никто не потянет.

Одним из вероятных последствий может стать более осторожная игра «Арсенала» без мяча. А это, по сути, удар по сильнейшему качеству команды в этом сезоне – очень часто «Арсенал» полагался на прессинг как на главного плеймейкера (ладно, второго главного после угловых).

2. 193-сантиметровый Хавертц – помощник для выхода из-под прессинга. «Арсенал» точно можно назвать командой, делающей ставку на размеренное продвижение с помощью коротких передач от своих ворот. Но «Арсенал» не радикален в этом отношении. Команда Артеты старается лишний раз не заигрывать с прессингом соперника.

Часто в таких сценариях Хавертц становится адресатом длинных передач Давида Райи. За счет внушительных габаритов и умения выигрывать дуэли в воздухе Хавертц способен зацепиться за мяч на чужой половине и сделать скидку на партнера. Один из следующих за этим вариантов – развитие быстрой атаки. Так пострадал «Вест Хэм».

Подобные забросы Райи на Хавертца – самая популярная комбинации длинных передач «Арсенала».

Теперь соперники могут еще чаще проверять команду Артеты прессингом, понимая, что «Арсенал» лишился привычного механизма для его преодоления. Особенно эффективным может стать именно персональный прессинг. В данный момент у «Арсенала» не доступны игроки, способные угрожать на пространстве (Сака и Мартинелли).

3. Создание пространства для партнеров и умные открывания. У Хавертца есть два очевидных недостатка – реализация и нерасторопность перед воротами. Об этих минусах часто говорят. Реже упоминают его движение. Зря!



Один из приемов – смещение на фланг. По пути Кай вытягивает защитника, образуя широкий коридор для партнера. Так «Арсенал» мог открыть счет в домашнем матче Кубка лиги против «Ньюкасла».

А вот «Сити» пострадал уже от самого Хавертца, сделавшего неочевидное открывание. Ситуация перед четвертым голом изначально была опасной, но рабочей – два в два. Оценив эпизод, Хавертц решил забежать по дуге за спиной Мартинелли, а не поддерживать партнера рывком по центру.

По итогу уже в штрафной Хавертц и Мартинелли оказываются вдвоем против одного Стоунза. То есть одним неочевидным рывком Кай превратил ситуацию «2х2» в ситуацию «2х1», пусть в сжатом пространстве. Сам открылся, сам реализовал.

Это лишь главные качества, которые теряет «Арсенал» из-за травмы Кая. Команда лишилась бомбардира (15 мячей во всех турнирах), имевшего хорошую возможность побить лучший результат команды за последние 5 сезонов (в прошлом сезоне Сака забил 20 мячей), и важнейшего системного игрока, умеющего быстро находить неожиданно крутые решения. Добавьте к этому навыки как в обороне, так и в атаках при стандартах и умения в подыгрыше.

Зафиксируем. Хавертц – не просто важный, а ключевой игрок «Арсенала», влияющий на игру во всех стадиях. Его потеря – сильный удар даже при нормальной ситуации с травмами. Но именно сейчас, когда из шести номинальных игроков атаки доступны лишь двое, – это настоящая трагедия.

Как будет выкручиваться Артета?

Вариантов катастрофически мало. Опишем основные.

Вариант №1: Нванери – Троссард – Стерлинг

Вероятность: 50%

Очевидным кажется использование впереди тройки Нванери – Троссард – Стерлинг, в этой конфигурации «Арсенал» играл в Лиге чемпионов против «Жироны». Все трое могут меняться позициями по ходу матча, создавать перегрузы на флангах, не заполняя позицию центрфорварда на постоянной основе.

Главная проблема этого варианта заключается в том, что даже его сложно назвать оптимальным из-за огромного количества возникающих вопросов.

Что делать с Рахимом Стерлингом, который так и не набрал форму к середине февраля? Сможет ли Итан Нванери приносить пользу именно с первых минут, а не после выхода на замену против уставшего соперника? Способна ли эта тройка поддерживать интенсивность в прессинге или вся нагрузка ляжет на партнеров?

Вариант №2: Возвращение к 4-2-4 с парой ложных девяток Мерино – Эдегор

Вероятность: 35%

Сразу после новостей о травме Хавертца близкие к клубу источники рассказали, что экстренный вариант на позицию нападающего – Микель Мерино. Очень любопытный выбор.

Мерино лучше других подходит именно для восполнения качеств Хавертца. У него внушительные габариты, он не избегает черновой работы, любит навязывать борьбу, качественно заполняет пространство в штрафной и на хорошем уровне манипулирует расположением защитников соперника.

Вполне вероятно, что использование Мерино повлечет за собой возвращение к схеме 4-2-4 с двумя ложными девятками. Именно так играл «Арсенал» в отсутствие Эдегора. Эта структура не только дает больше возможностей для контроля и позволяет использовать Райса в более глубокой позиции для надежности в обороне, но и сохраняет гибкость для ротаций в передней линии.

Вариант №3: сюрприз от Артеты

Вероятность: 15%

Изобретательность рождается в кризисе. Экстраординарные варианты также стоит рассмотреть. И здесь наиболее вероятным кажется заигрывание на позиции левого вингера Риккардо Калафьори (имел опыт игры в начале карьеры) или Кирана Тирни.

Калафьори будет комфортно чувствовать себя в режиме постоянных ротаций: сможет заполнять пространство на фланге, ситуативно выступать форвардом или комбинировать в полуфланге. Тирни – более консервативная (не значит, что менее эффективная) опция. При этом Киран – вероятно, лучший в исполнении навесов с флангов в составе.

У Артеты нет оптимального варианта для замены Хавертца. Ближайшая пара месяцев до восстановления Сака и Мартинелли точно станет определяющей для всего сезона «Арсенала». В плохом сценарии уже в марте (если не раньше) «Арсенал» может окончательно попрощаться с надеждами на титул АПЛ. В хорошем – получит невероятный эмоциональный буст перед возвращением лидеров атаки.

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Фото: East News /JUSTIN TALLIS / AFP