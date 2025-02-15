Салиба в шутку предложил Артете поставить себя нападающим на фоне травм в «Арсенале»

Вильям Салиба в шутку предложил себя на роль нападающего «Арсенала».

Ранее стало известно, что Кай Хавертц выбыл до конца сезона из-за травмы задней поверхности бедра. Также на длительный срок вылетел форвард Габриэл Жезус . На данный момент в «Арсенале » нет доступного форварда.

«Вильям (Салиба) очень смешной. Это была его мгновенная реакция. И это правда, что он играл [в атаке] и забивал много голов. Но, как он сам отметил, многие игроки в детстве выступали на других позициях», – сказал главный тренер «Арсенала», говоря о предложении Салиба.