Салиба в шутку предложил Артете поставить себя нападающим на фоне травм в «Арсенале»
Вильям Салиба в шутку предложил себя на роль нападающего «Арсенала».
Ранее стало известно, что Кай Хавертц выбыл до конца сезона из-за травмы задней поверхности бедра. Также на длительный срок вылетел форвард Габриэл Жезус. На данный момент в «Арсенале» нет доступного форварда.
«Вильям (Салиба) очень смешной. Это была его мгновенная реакция. И это правда, что он играл [в атаке] и забивал много голов. Но, как он сам отметил, многие игроки в детстве выступали на других позициях», – сказал главный тренер «Арсенала», говоря о предложении Салиба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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