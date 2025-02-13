Хавертц перенесет операцию из-за травмы задней поверхности бедра. Форвард «Арсенала» выбыл до конца сезона
«Арсенал» подтвердил информацию о травме Кая Хавертца.
Нападающий «канониров» получил травму задней поверхности бедра на тренировке в Дубае.
Лондонский клуб сообщил, что Хавертцу потребуется операция, которая состоится в ближайшие дни. После нее футболист приступит к программе восстановления и вернется к полноценной работе во время подготовки к следующему сезону.
В текущем сезоне Кай провел 34 матча за «канониров» во всех турнирах, отличившись 15 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Арсенала»
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