Хавертц перенесет операцию из-за травмы задней поверхности бедра. Форвард «Арсенала» выбыл до конца сезона

«Арсенал» подтвердил информацию о травме Кая Хавертца.

Нападающий «канониров» получил травму задней поверхности бедра на тренировке в Дубае.

Лондонский клуб сообщил, что Хавертцу потребуется операция, которая состоится в ближайшие дни. После нее футболист приступит к программе восстановления и вернется к полноценной работе во время подготовки к следующему сезону.

В текущем сезоне Кай провел 34 матча за «канониров» во всех турнирах, отличившись 15 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .