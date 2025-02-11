Хавертц получил травму бедра на сборах «Арсенала» в Дубае (Daily Mail)
Кай Хавертц получил травму на сборах «Арсенала» в Дубае.
По данным Daily Mail, полузащитник «канониров» повредил заднюю поверхность бедра на тренировке.
На данный момент точный диагноз не подтвержден, однако, как ожидается, Хавертц пропустит несколько ближайших матчей.
Следующую игру «Арсенал» проведет 15 февраля – команда сыграет с «Лестером» в 25-м туре АПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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