«Товарищеские матчи перетекут в официальные игры постепенно. Все идет к тому, что все санкции с российского спорта снимут, думаю». Депутат Свищев о соперниках сборной

Депутат Дмитрий Свищев оценил соперников сборной России в товарищеских матчах.

В марте команда Валерия Карпина сыграет с командой Замбии , 6 июня проведет домашний матч против Нигерии , а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.

«Прекрасно, что сборная России сыграет с Беларусью, Замбией и Нигерией. И в ближайшее время мы услышим и о новых командах, которые будут играть с нашими футболистами. Постепенно товарищеские матчи перетекут в официальные игры.

Думаю, все уже идет к тому, что все санкции с российского спорта снимут и российских спортсменов восстановят во всех международных соревнованиях. А пока, чтобы наша сборная продолжила играть, здорово встретиться и с белорусами, замбийцами и нигерийцами. Это хорошие соперники», – заявил депутат Госдумы Свищев.

Матчи России с Замбией, Нигерией и Беларусью учтут в рейтинге ФИФА