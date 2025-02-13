«Товарищеские матчи перетекут в официальные игры постепенно. Все идет к тому, что все санкции с российского спорта снимут, думаю». Депутат Свищев о соперниках сборной
В марте команда Валерия Карпина сыграет с командой Замбии, 6 июня проведет домашний матч против Нигерии, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.
«Прекрасно, что сборная России сыграет с Беларусью, Замбией и Нигерией. И в ближайшее время мы услышим и о новых командах, которые будут играть с нашими футболистами. Постепенно товарищеские матчи перетекут в официальные игры.
Думаю, все уже идет к тому, что все санкции с российского спорта снимут и российских спортсменов восстановят во всех международных соревнованиях. А пока, чтобы наша сборная продолжила играть, здорово встретиться и с белорусами, замбийцами и нигерийцами. Это хорошие соперники», – заявил депутат Госдумы Свищев.
Матчи России с Замбией, Нигерией и Беларусью учтут в рейтинге ФИФА
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