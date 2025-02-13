«Ну с белорусами ладно, а с папуасами-то зачем играть? Не надо себя унижать. Очень низко уже упали, хотим еще ниже». Пономарев о соперниках России
Владимир Пономарев недоволен выбором соперников для сборной России.
В марте команда Валерия Карпина сыграет с командой Замбии, 6 июня проведет домашний матч против Нигерии, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.
«Безобразие. Ну с белорусами ладно, а с папуасами-то зачем играть? Двадцать голов мы им забьем, рейтинг у нас повысится. Ну это глупость полная. Не надо себя унижать. Очень низко уже упали, очень низко, хотим еще ниже.
Зачем мы уговариваем команды всякие, наверное, и сами мы их привозим самолетами, одеваем, размещаем, кормим. Но ведь нельзя такие вещи делать. Нас же уважать никто не будет», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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