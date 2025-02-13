Матчи России с Замбией, Нигерией и Беларусью учтут в рейтинге ФИФА
Ближайшие матчи сборной России будут учитываться в рейтинге ФИФА.
В марте команда Валерия Карпина сыграет с командой Замбии, 6 июня проведет домашний матч против Нигерии, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.
«Матчи со сборными Замбии, Нигерии и Белоруссии будут учитываться в рейтинге ФИФА», – сообщили в РФС.
Россия занимает 34-е место в рейтинге сборных. Нигерия идет 44-й, Замбия – 87-й, Беларусь – 98-й.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Р-Спорт»
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