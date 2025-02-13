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  • Мостовой о матчах сборной: «Нигерия – это не Бруней, уже посерьезнее. На бумаге хорошие соперники, но не факт, что они приедут с основным составом»
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Мостовой о матчах сборной: «Нигерия – это не Бруней, уже посерьезнее. На бумаге хорошие соперники, но не факт, что они приедут с основным составом»

Александр Мостовой оценил соперников сборной России в товарищеских матчах.

В марте команда Валерия Карпина сыграет с командой Замбии, 6 июня проведет домашний матч против Нигерии, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.

«Конечно, Нигерия – это уже не Бруней, тут соперник посерьезнее. Но совсем не факт, что они приедут с основным составом – вспомните матч с Камеруном. Посмотрим.

На бумаге у сборной России хорошие соперники, но как оно будет на самом деле – никто не знает. Если у Нигерии и Замбии будут основные составы, то это интересно», – сказал бывший футболист сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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