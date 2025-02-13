Мостовой о соперниках России: «Играем с кем можем! Но нельзя же шуметь с пеной у рта и орать, что мы обыграли Бруней, Монголию, Сирию и Кению. Они не футбольные страны!»
Александр Мостовой высказался об уровне соперников сборной России.
В марте команда Валерия Карпина сыграет с командой Замбии, 6 июня проведет домашний матч против Нигерии, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.
«Мы же опять дома играем? Ну, значит будем снова рекорды устанавливать. Никто ж не знает, кто приезжает. Поэтому у нас же хвастаются, что мы 40 забили и 0 пропустили.
Конечно, если мы будем играть с Таиландом, Монголией, Брунеем, будем устанавливать [рекорды]. Но это ведь несерьезно, правильно?
Понятно, что играем с кем можем! Но нельзя же шуметь с пеной у рта и орать, что мы обыграли Бруней, Монголию, Сирию и Кению. Они не футбольные страны!» – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Евро-Футбол»
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