Вячеслав Колосков оценил соперников сборной России по товарищеским матчам.

В марте команда Валерия Карпина сыграет с командой Замбии, 6 июня проведет домашний матч против Нигерии, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.

«Соперники намного лучше, чем тем те, что были. Все достойные команды. Нигерия – одна из сильнейших команд не только в Африке, но и в мире. Многие футболисты этой страны играют в европейских топ-клубах.

Что касается Беларуси, мы играли с ними не одну игру и не было такого, чтобы матч был в одну калитку. Они всегда очень достойно выступали. У Замбии пока не видел ни одной игры, но весь африканский континент – это очень сильные и мощные сборные. Во всяком случае, в любой из них есть футболисты, которые играют на высоком международном уровне. Поэтому надо поздравить РФС с тем, что нашли достойных соперников.

По всем матчам можно будет судить. Тут дело не в том, что против каких-то очень сильных команд определяется уровень, но и со средним соперником нужно проявить себя. Конечно, разница есть, но для тренеров важна любая игра. В целом, эти три команды немножко разного уровня, каждая из которых представляет для нашей сборной определенный вызов, и мы должны его принять», – сказал почетный президент РФС.