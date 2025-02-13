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  • Кассьерра о Луисе Энрике: «Зенит» ничего не потратил, но пригласил очень качественного игрока. Он атлетичный и быстрый – есть все, чтобы написать классную историю в клубе»
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Кассьерра о Луисе Энрике: «Зенит» ничего не потратил, но пригласил очень качественного игрока. Он атлетичный и быстрый – есть все, чтобы написать классную историю в клубе»

Матео Кассьерра высказался о переходе Луиса Энрике в «Зенит».

Фабрицио Романо сообщал, что трансфер 23-летнего бразильца обошелся клубу из Санкт-Петербурга в 35 млн евро. «Спорт-Экспресс» писал о 30+2 млн евро. Во время трансферного окна «Зенит» продал в «Ботафого» Артура за 10 млн евро, а также Вендела за 20 млн евро, он перейдет летом.

– Первый новичок «Зенита» в 2025-м – Луис Энрике. Что ты можешь сказать о нем? Как прошло его знакомство с командой?

– Команда сразу же радушно приняла его. Как и всегда принимает любого нового игрока. Здесь все сделано для того, чтобы процесс адаптации новичка прошел как можно скорее, чтобы он быстрее начал проявлять свои лучшие качества и помогать в достижении общих целей. В конечном итоге самое важное всегда – чтобы «Зенит» был победителем.

По сути, клуб ничего не потратил, но сумел пригласить очень качественного футболиста: все, что я вижу на тренировках, говорит о том, что Энрике – хороший и яркий игрок, который принесет «Зениту» очень много пользы. Уверен в этом.

– Судя по большинству комментариев в соцсетях, болельщики не сомневаются в его футбольных качествах. Расскажи, какой он вне поля.

– Луис выглядит очень спокойным и приятным парнем, легким в общении. Самое главное то, как он будет проявлять себя на поле. А там, уверен, он принесет много пользы.

Энрике – атлетичный и быстрый игрок с хорошим ударом. И у него еще есть время, чтобы к возобновлению сезона подойти в максимально хорошей форме.

– Энрике некоторые называют новым Малкомом. Как считаешь, они в чем-то похожи?

– Мне кажется, не совсем корректно сравнивать двух разных футболистов. Малком – замечательный, потрясающий игрок. Луис – тоже очень качественный и сильный атлет. Уверен, что Энрике, как и Малком, оставит очень яркий след в Петербурге.

У него есть все, чтобы написать свою классную историю в «Зените». Это действительно очень качественный и сильный футболист, – сказал нападающий «Зенита» Матео Кассьерра.

Кассьерра о Соболеве: «Очень сильный нападающий, точно поможет «Зениту» во второй части сезона. Ему не нужны советы, он все понимает – голевые действия придут»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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