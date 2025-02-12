Кассьерра о Соболеве: «Очень сильный нападающий, точно поможет «Зениту» во второй части сезона. Ему не нужны советы, он все понимает – голевые действия придут»

Матео Кассьерра уверен, что Александр Соболев поможет «Зениту» весной.

– Александр Соболев – твой прямой конкурент за место в основе. Как считаешь, чем в футбольном плане вы похожи и чем отличаетесь?

– Мне кажется, что мы с Сашей – два нападающих с совершенно разными характеристиками. Моя задача – играть в футбол и приносить пользу команде результативными действиями, забивая голы и отдавая передачи.

Сравнениями, а также поисками схожестей и отличий занимаются другие люди. Те, кому по душе эти параллели проводить.

Самое главное для меня – чтобы команда, цвета которой я защищаю, всегда побеждала.

– Что Соболеву нужно сделать, чтобы забить первый гол в РПЛ? И давал ли ты ему какие-то советы? У тебя ведь тоже была похожая безголевая серия в прошлом сезоне.

– Я убежден, что Александру не нужны ни мои, ни чьи-либо еще советы. Соболев – профессионал с большим опытом игры. С хорошей карьерой за спиной и отличным будущим. Очень качественный и сильный нападающий, который совершенно точно будет помогать «Зениту» во второй части сезона.

Никакие советы ему не нужны, он и так все знает и понимает. Он делает все для того, чтобы помогать команде. А результативные действия обязательно придут, – сказал нападающий «Зенита».