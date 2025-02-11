Луис Энрике впервые забил за «Зенит» – «Спартаку» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ

Луис Энрике забил за «Зенит» в игре со «Спартаком».

Вингер открыл счет на 16-й минуте финала Winline Зимнего кубка РПЛ , воспользовавшись навесом Густаво Мантуана .

Это первый гол бразильца после трансфера в российский клуб. Дебютировал он 27 января в товарищеской игре с «Динамо».

Подробно со статистикой Энрике можно ознакомиться здесь .