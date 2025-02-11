Луис Энрике впервые забил за «Зенит» – «Спартаку» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ
Луис Энрике забил за «Зенит» в игре со «Спартаком».
Вингер открыл счет на 16-й минуте финала Winline Зимнего кубка РПЛ, воспользовавшись навесом Густаво Мантуана.
Это первый гол бразильца после трансфера в российский клуб. Дебютировал он 27 января в товарищеской игре с «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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