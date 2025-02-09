Погребняк об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «Без понятия, кто такой, но, судя по ценнику, должен делать разницу»
Павел Погребняк поделился ожиданиями от Луиса Энрике в «Зените».
Бразильский вингер перешел в «Зенит» из «Ботафого» этой зимой за 35 млн евро.
«Без понятия, кто такой Луис Энрике, но, судя по трансферному ценнику, он должен делать разницу», – сказал бывший нападающий «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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