Погребняк об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «Без понятия, кто такой, но, судя по ценнику, должен делать разницу»

Павел Погребняк поделился ожиданиями от Луиса Энрике в «Зените».

Бразильский вингер перешел в «Зенит» из «Ботафого» этой зимой за 35 млн евро.

«Без понятия, кто такой Луис Энрике , но, судя по трансферному ценнику, он должен делать разницу», – сказал бывший нападающий «Зенита ».