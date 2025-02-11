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  • В Бразилии подтвердили, что новичок «Зенита» Энрике получил 30 тысяч реалов от дяди Пакета после матча Ла Лиги в 2023-м. Его подозревают в намеренном получении желтой (UOL)
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В Бразилии подтвердили, что новичок «Зенита» Энрике получил 30 тысяч реалов от дяди Пакета после матча Ла Лиги в 2023-м. Его подозревают в намеренном получении желтой (UOL)

Дядя игрока «Вест Хэма» Лукаса Пакета перевел 30 тысяч реалов Луису Энрике после желтой карточки футболиста в матче Ла Лиги в 2023 году.

По данным UOL, футболист получил деньги от Бруно Толентино через несколько дней после желтой карточки в матче чемпионата Испании в 2023 году во время выступления за «Бетис». Также после игры некоторые букмекеры сообщили об аномальных ставках на предупреждение Энрике.

10 февраля стало известно, что бразильские власти подтвердили факт банковского перевода Луису Энрике в размере 30 тысяч реалов от дяди Пакета. В связи с этим Бруно Толентино и его двум возможным сообщникам предъявлены обвинения по факту организации договорных матчей.

Бразильская прокуратура также рассматривала выдвижение обвинений в отношении новичка «Зенита». В итоге игрок не был включен в список обвиняемых.

В сентябре 2024-го Футбольная ассоциация Англии (FA) официально обвинила Лукаса Пакета во «влиянии на ход матчей». Под подозрение попали четыре желтые карточки бразильца, полученные в играх АПЛ в период с ноября 2022-го по август 2023-го.

По данным Daily Mail, сам футболист, а также около 60 друзей, знакомых и родственников (включая дядю) в Бразилии сделали ставки на сумму от 7 до 400 фунтов на то, что футболисту дадут желтые карточки в соответствующих матчах. Общий выигрыш составил 100 тысяч фунтов.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: UOL
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