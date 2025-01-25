  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Отступные Вендела в «Ботафого» – 300 млн евро для иностранных клубов, «Зенит» получит 20 млн. Контракт бразильца вступит в силу 3 июня, он сможет сыграть в финале Кубка России
63

Отступные Вендела в «Ботафого» – 300 млн евро для иностранных клубов, «Зенит» получит 20 млн. Контракт бразильца вступит в силу 3 июня, он сможет сыграть в финале Кубка России

Вендел летом перейдет в «Ботафого».

Globo Esporte утверждает, что полузащитник в пятницу подписал контракт с новой командой. Документ вступит в силу 3 июня – то есть у хавбека будет возможность сыграть за «Зенит» в решающем матче Фонбет Кубка России (1 июня), если команда до него дойдет. Отмечается, что петербуржцы настаивали на том, что Вендел должен доиграть сезон в России.

Клуб Мир РПЛ, как и сообщалось ранее, получит 20 млн евро. При этом в контракте Вендела с «Ботафого» прописаны отступные для иностранных команд в размере 300 млн евро.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
logoВендел
logoпремьер-лига Россия
деньги
logoБотафого
logoЗенит
logoвысшая лига Бразилия
Матч звезд ФОНБЕТ Кубка России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Юран: «Вендела надо похвалить из всех иностранцев. Он до последнего играет на полном выхлопе. Определяющий игрок»
1624 января, 20:35
«Ботафого» заплатит за Вендела 20 млн евро и добивается перехода хавбека уже зимой (Андре Эрнан)
5321 января, 18:59
Вендел за 20 млн евро перейдет в «Ботафого» из «Зенита» летом («Чемпионат»)
11119 января, 16:57
Рекомендуем
Главные новости
Тренер «Сьона» Толо о Миранчуке: «Того, что он делает, недостаточно. Нужно больше»
58 секунд назад
Товарищеские матчи. «Зенит» играет с московским «Динамо», «Динамо» Махачкала против «Арды»
1225 минут назадLive
Лещук о Японии: «Чистота бросается в глаза, хоть я к этому и в Москве привык. Впечатлила доброта людей: всегда готовы помочь, если попросишь»
2344 минуты назад
Пеп Гвардиола: «Хусанов не должен был играть с «Челси». Нужно время. Представьте, если бы нам всем пришлось пережить то, что пережил он!»
4859 минут назад
Луис Энрике: «Зенит» – большой европейский клуб, за которым следят в Южной Америке, Европе. Если в Бразилии говорят о российском футболе – значит, говорят о «Зените»
42сегодня, 07:16
АПЛ об оскорблениях Оливера после удаления Льюиса-Скелли: «Осуждаем, ни один судья не должен подвергаться такому. Поддерживаем Майкла»
17сегодня, 06:48
Федорищев об иске к «Крыльям» из-за долга в 897 млн рублей: «Непонятно, зачем «РТ-капитал» делает это в суде – достаточно же сказать, что хотят заем вернуть. Постараемся отдать в этом году»
27сегодня, 06:27
«После двух месяцев в «МЮ» мне 50». Аморим пошутил в ответ на поздравление с 40-летием
34сегодня, 06:15
Синнер вновь взял Australian Open, 7:1 от «Барсы», «МЮ» выиграл с одним ударом в створ, 920-й гол Роналду, победы Лагрейда и Клэбо, Жирков спорит с Трампом и другие новости
13сегодня, 06:10
Лещук о мегаполисах США: «Нью-Йорк атмосфернее Лос-Анджелеса, но там грязнее. С российскими городами вообще не сравниваю. Не помню, когда у нас, по крайней мере в Москве, были горы мусора в центре»
116сегодня, 05:30
Ко всем новостям
Последние новости
Лаутаро о 4:0 с «Лечче»: «Интер» всегда должен набирать 3 очка. Работаю каждый день, чтобы помочь команде»
24 минуты назад
Гави попросил выпустить Торре на концовку матча с «Валенсией», а не себя, рассказал Флик: «Это фантастика, здорово. Нравится такое отношение»
515 минут назад
Аморим о будущем Гарначо: «Может случиться все что угодно, никто не знает. Нам нужны парни, которые могут бороться в дуэлях. Пытаюсь найти лучшую позицию для него»
116 минут назад
Талиска переходит в «Фенербахче» из «Аль-Насра». Контракт – до 2026 года
932 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Дамака», «Аль-Кадисия» против «Аль-Хилаля» Малкома
455 минут назад
Титов об Иличе в «Спартаке»: «Игрок из Италии априори будет усилением для РПЛ. Но есть вопрос с травмой. Если его покупать за большие деньги, надо будет подумать»
11сегодня, 07:05
Чемпионат Испании. «Алавес» принимает «Сельту»
146сегодня, 06:52
Чемпионат Италии. «Венеция» принимает «Верону», «Дженоа» против «Монцы»
135сегодня, 06:00
21-летний Фермин – самый молодой игрок «Барсы» за 17 лет с 4 очками в матче Ла Лиги. В 2008-м отличился 17-летний Кркич
20сегодня, 04:55
«Однажды Эстеван будет признан лучшим игроком в мире». Президент «Палмейраса» Лейла о 17-летнем вингере, которого ждет «Челси»
10сегодня, 04:35
Рекомендуем