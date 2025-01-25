Отступные Вендела в «Ботафого» – 300 млн евро для иностранных клубов, «Зенит» получит 20 млн. Контракт бразильца вступит в силу 3 июня, он сможет сыграть в финале Кубка России
Вендел летом перейдет в «Ботафого».
Globo Esporte утверждает, что полузащитник в пятницу подписал контракт с новой командой. Документ вступит в силу 3 июня – то есть у хавбека будет возможность сыграть за «Зенит» в решающем матче Фонбет Кубка России (1 июня), если команда до него дойдет. Отмечается, что петербуржцы настаивали на том, что Вендел должен доиграть сезон в России.
Клуб Мир РПЛ, как и сообщалось ранее, получит 20 млн евро. При этом в контракте Вендела с «Ботафого» прописаны отступные для иностранных команд в размере 300 млн евро.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
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