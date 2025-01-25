Отступные Вендела в «Ботафого» – 300 млн евро для иностранных клубов, «Зенит» получит 20 млн. Контракт бразильца вступит в силу 3 июня, он сможет сыграть в финале Кубка России

Вендел летом перейдет в «Ботафого».

Globo Esporte утверждает, что полузащитник в пятницу подписал контракт с новой командой. Документ вступит в силу 3 июня – то есть у хавбека будет возможность сыграть за «Зенит » в решающем матче Фонбет Кубка России (1 июня), если команда до него дойдет. Отмечается, что петербуржцы настаивали на том, что Вендел должен доиграть сезон в России.

Клуб Мир РПЛ, как и сообщалось ранее, получит 20 млн евро. При этом в контракте Вендела с «Ботафого » прописаны отступные для иностранных команд в размере 300 млн евро.