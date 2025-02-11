Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Не каждый день выигрываешь ЧМ, это экстраординарное событие. Я зацеловал некоторых игроков до смерти после победы в Лиге наций»
Летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, победив в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей Рубиалес, на тот момент занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал Дженнифер Эрмосо в губы.
3 февраля начался суд над Рубиалесом. Экс-главу RFEF могут приговорить к 2,5 года тюрьмы, футболистка требует запретить приближаться к ней на 500 м.
– Вы обычно приветствовали госпожу Эрмосо поцелуем в губы?
– Не каждый день выигрываешь чемпионат мира. Это экстраординарное событие. Я не всегда целую своих дочерей, но в конце года или когда они сдают все экзамены, я их целую.
– Вы так приветствуете своих знакомых?
– В подобных ситуациях... Когда я выиграл с «Леванте» на «Бернабеу», произошло нечто подобное.
– Если бы это был мужчина, вы бы его тоже поцеловали?
– По-дружески. Такой поцелуй и был у меня с Дженни.
– В других случаях такой ситуации не было...
– Я зацеловал некоторых игроков до смерти после победы в Лиге наций, – сказал Рубиалес в суде.
Рубиалес уверен, что Эрмосо дала разрешение на поцелуй: «Я спросил, могу ли легонько ее поцеловать. Говорили, что из-за музыки было шумно, но во время церемонии она не звучит»
Эксперт в чтении по губам заявил в суде, что Рубиалес спросил у Эрмосо разрешения на поцелуй
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