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Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Не каждый день выигрываешь ЧМ, это экстраординарное событие. Я зацеловал некоторых игроков до смерти после победы в Лиге наций»

Луис Рубиалес объяснил, почему решил поцеловать Дженнифер Эрмосо.

Летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, победив в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей Рубиалес, на тот момент занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал Дженнифер Эрмосо в губы. 

3 февраля начался суд над Рубиалесом. Экс-главу RFEF могут приговорить к 2,5 года тюрьмы, футболистка требует запретить приближаться к ней на 500 м. 

– Вы обычно приветствовали госпожу Эрмосо поцелуем в губы?

– Не каждый день выигрываешь чемпионат мира. Это экстраординарное событие. Я не всегда целую своих дочерей, но в конце года или когда они сдают все экзамены, я их целую.

– Вы так приветствуете своих знакомых?

– В подобных ситуациях... Когда я выиграл с «Леванте» на «Бернабеу», произошло нечто подобное.

– Если бы это был мужчина, вы бы его тоже поцеловали?

– По-дружески. Такой поцелуй и был у меня с Дженни.

– В других случаях такой ситуации не было...

– Я зацеловал некоторых игроков до смерти после победы в Лиге наций, – сказал Рубиалес в суде. 

Рубиалес уверен, что Эрмосо дала разрешение на поцелуй: «Я спросил, могу ли легонько ее поцеловать. Говорили, что из-за музыки было шумно, но во время церемонии она не звучит»

Эксперт в чтении по губам заявил в суде, что Рубиалес спросил у Эрмосо разрешения на поцелуй

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoДженнифер Эрмосо
женский футбол
Федерация футбола Испании
logoсборная Испании жен
Луис Рубиалес
logoЛа Лига
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