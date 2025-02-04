Де ла Фуэнте могут предъявить обвинения в даче ложных показаний по делу о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо

Луису де ла Фуэнте могут предъявить обвинение в даче ложных показаний.

Главный тренер сборной Испании дал показания во вторник во время второго заседания суда по делу о поцелуе бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса футболистки женской сборной Дженнифер Эрмосо.

Как передает As со ссылкой на Cadena SER, прокуратура рассматривает возможность предъявления де ла Фуэнте обвинения в даче ложных показаний. Основаниями являются два момента: его присутствие на собрании в офисе Луиса Рубиалеса, поскольку свидетели утверждают, что он там находился, тогда как сам он заявляет, что был в соседнем кабинете.

Второй момент – его осведомленность о действиях в самолете , направленных на оправдание Рубиалеса. На этапе предварительного расследования он это признал, но во вторник заявил, что «спал» и ничего не знал.

Де ла Фуэнте на протяжении всего выступления утверждал, что его присутствие на собрании в офисе Луиса Рубиалеса, где обсуждалось, как действовать после скандала, имело единственную цель – «поговорить о футболе».

«Я был в другой части кабинета, мне нужно было заниматься составлением заявки, и было несколько вопросов, которые следовало обсудить», – пояснил главный тренер сборной Испании.

Сторона обвинения настаивала на причастности тренера к принятым в офисе Рубиалеса решениям.