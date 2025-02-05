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Брат Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Дженнифер сказала, что он применил силу, что ей было противно. Я солгал, что ее это не задело, чтобы защитить – мы не хотели отвлекать внимание от празднования»

Брат Дженнифер Эрмосо дал показания по делу о поцелуе Луиса Рубиалеса.

Летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, обыграв в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей Рубиалес, на тот момент занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) поцеловал Эрмосо в губы. 

3 февраля, начался суд над Рубиалесом. Экс-главу RFEF могут приговорить к 2,5 года тюрьмы, футболистка требует запретить приближаться к ней на 500 м. 

– Вы присутствовали на чемпионате мира?

– Я был там около 20 дней во время стадии плей-офф.

– Когда вы узнали о поцелуе?

– В момент, когда нам разрешили встретиться с футболистками. Сначала мы обнялись и поздравили их. В какой-то момент она сделала паузу и сказала мне, что Рубиалес поцеловал ее в губы. Она сказала, что Рубиалес поцеловал ее, применив силу. Сказала, что ей стало противно, и что сразу после церемонии награждения она сказала об этом Алексии [Путельяс] и Ирене [Паредес].

Мы ничего не видели, не видели самого действия. Я встретил ее расстроенной и рассерженной. Она говорила, что ее поцеловали в губы против ее воли.

– Вы преуменьшили случившееся.

– В тот момент я хотел вернуться к семье. С того момента я решил поставить точку в своих заявлениях, сказав, что ничего не произошло и поцелуй ее не задел. Я сказал это, чтобы защитить свою сестру. Я солгал. Я понимал, что защищаю свою сестру после всего, что произошло в самолете. В этих обстоятельствах я не был главным героем. Они хотели получить от меня показания.

– Ваша сестра просила вас об этом?

– Да. Она не хотела отвлекать внимание от празднования. В первый раз она сказала нам, чтобы мы ни с кем не разговаривали, в аэропорту она рассказала, что произошло в автобусе и с каким давлением она столкнулась.

Второй раз она сказала об этом после нашего разговора с Вильдой. Я знал, что если я скажу что-нибудь о поцелуе в интервью El Chiringuito, об этом заговорят, а празднование вот-вот должно было начаться. Я хотел, чтобы в шоу говорили не об этом, а о футболистках и праздновании. Я не хотел отвлекать внимание от этого, – сказал Рафа Эрмосо в суде.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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Луис Рубиалес
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