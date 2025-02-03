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Эрмосо о веселье в автобусе после поцелуя Рубиалеса: «Видео отредактировано, мне показали мем с Касильясом и Карбонеро. Я могу смеяться, но испытывать гнев и разочарование внутри»

Дженнифер Эрмосо рассказала, над чем смеялась в автобусе сборной после поцелуя.

Напомним, летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, обыграв в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы. 

Позднее журналист Альвисе Перес выложил видео из автобуса женской сборной Испании. На видео девушки с улыбкой смотрят на фото поцелуя и в какой-то момент начинают кричать «поцелуй». Перес обвинил нападающую в лицемерии: «Почему ты хвасталась перед другими футболистками и со смехом позировала с мемом о твоем поцелуе с Рубиалесом?»

Сегодня, 3 февраля, начался суд над Рубиалесом, Эрмосо дает показания. Экс-главу RFEF могут приговорить к 2,5 года тюрьмы, футболистка требует запретить приближаться к ней на 500 м. 

– В автобусе имеются два обстоятельства, мем… Что происходит, когда вам показывают мем?

– Это видео отредактировано. Выходит только то, что они хотят. Мне показывают мем с фотографий Икера Касильяса и Сары Карбонеро (с поцелуем вратаря сборной Испании и его девушки-журналистки в прямом эфире после победы мужской сборной Испании на ЧМ-2010 – Спортс’‘)

Он насмешил меня, и я рассмеялась, но это не умаляет значения того, что я чувствую. Я могу смеяться, но внутри испытывать гнев или разочарование. Это причиняло мне боль и лишало меня возможности праздновать.

– Что касается кадров из автобуса, вы проводите параллель с изображением Икера Касильяса?

– Они показывают мне мем ради смеха. Я уже говорила это раньше, я не должна была плакать или сидеть позади всех.

Я хотела бы сказать, если можно, что мое отношение к себе не умаляет того, что я чувствую. Мне не нужно плакать или бросаться на пол, чтобы дать понять, что мне это не понравилось.

– Вы изменили свое мнение о согласии [на поцелуй]?

– Нет.

– Когда вы поговорили со своим представителем?

– Я отправила аудиосообщение девушке из моего агентства, и они знали, что мне это не понравилось, что это было неправильно.

Они связались с моими адвокатами. С самого начала я думала о том, чтобы быть здесь [в суде] сегодня. Я придерживалась своего решения.

– Боялись ли вы санкций со стороны RFEF?

– Да, конечно. Я провела с ними 15 лет и многое отдала за эту футболку. Я всегда была одной из тех, кто поддерживал женский футбол и стремился к тому, чтобы он был там, где есть.

Конечно, я чувствовала себя неловко касательно возвращения. Действия, направленные против моего босса и организации были достаточно серьезными, чтобы вернуться туда, где они были главными, – сказала Эрмосо в суде.

Напомним, помимо выступлений за сборную Испании, нападающая также играла за испанские «Атлетико» и «Барселону». Сейчас она представляет мексиканскую «Тихуану».

Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Никто не спросил, как я, RFEF не защищала меня. Мне угрожали смертью, за мной следили, камеры были круглосуточно. Пришлось уехать из Мадрида с семьей»

Эрмосо о требовании Рубиалеса записать видео после поцелуя: «Он попросил помочь ему, потому что его называют агрессором. Его фраза «нам с тобой нравится одно и то же» ранила меня еще больше»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoДженнифер Эрмосо
происшествия
Федерация футбола Испании
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