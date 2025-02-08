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Брат Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Моя сестра – единственная пострадавшая. Мы надеемся на справедливость»

Брат Эрмосо назвал Дженнифер единственной пострадавшей в деле о поцелуе.

Рафаэль Эрмосо дал показания в суде по делу о поцелуе ее сестры и Луиса Рубиалеса.

Летом 2023 года женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, победив в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей Рубиалес, на тот момент занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал Эрмосо в губы. 

3 февраля, начался суд над Рубиалесом. Экс-главу RFEF могут приговорить к 2,5 года тюрьмы, футболистка требует запретить приближаться к ней на 500 м. 

«Мы надеемся на справедливость в отношении моей сестры, она является единственной пострадавшей», – сказал брат Эрмосо.

«Мы спокойны и очень довольны. Мои адвокаты убьют меня за эти заявления, но я должен поблагодарить журналистов за то, как они обращаются с моей сестрой», – добавил испанец в беседе со СМИ после выхода из зала суда.

Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Он с силой схватил меня за голову – я ничего не слышала и не понимала. Это неуважение, он испортил один из самых счастливых дней в моей жизни. Этого не должно было случиться»

Брат Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Дженнифер сказала, что он применил силу, что ей было противно. Я солгал, что ее это не задело, чтобы защитить – мы не хотели отвлекать внимание от празднования»

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
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