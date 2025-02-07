Шалимов о Гарсии в «Спартаке»: «На футболиста вроде похож. Откуда он? Тринидад и Тогбаго? Я был там»

Игорь Шалимов оценил перспективы Леви Гарсии в «Спартаке».

Ранее красно-белые объявили о переходе нападающего из греческого АЕК. Контракт с 27-летним форвардом подписан на 3,5 года.

Сообщалось , что московский клуб заплатит 20 миллионов евро плюс бонусы за переход футболиста.

«Откуда он? Тринидад и Тогбаго? Я был там. Вот, что могу сказать. На футболиста вроде похож. Он приехал на лавку под Угальде? Сейчас будут разбираться. Наверное, вместо Бонгонды будет. Не думаю, что вместо Угальде начнут его ставить», – сказал экс-игрок «Спартака».