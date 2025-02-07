Хлусевич сказал, что новичок «Спартака» Гарсия не знает английского. Английский – единственный государственный язык в Тринидаде и Тобаго

Даниил Хлусевич заявил, что новичок «Спартака» Леви Гарсия не знает английского.

– Нет опасений, что с приходом новичков испортится командная химия?

– Бывает, что с приходом новых игроков становится чуть сложнее, больше конкуренции. Кому‑то сложнее становится играть. Будет видно.

– Как Гарсия за обедом?

– Прекрасно, но английского не знает, – сказал игрок «Спартака» с улыбкой.

Стоит отметить, что английский – единственный официальный язык в Тринидаде и Тобаго, где родился Гарсия.

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