Хлусевич сказал, что новичок «Спартака» Гарсия не знает английского. Английский – единственный государственный язык в Тринидаде и Тобаго
Даниил Хлусевич заявил, что новичок «Спартака» Леви Гарсия не знает английского.
– Нет опасений, что с приходом новичков испортится командная химия?
– Бывает, что с приходом новых игроков становится чуть сложнее, больше конкуренции. Кому‑то сложнее становится играть. Будет видно.
– Как Гарсия за обедом?
– Прекрасно, но английского не знает, – сказал игрок «Спартака» с улыбкой.
Стоит отметить, что английский – единственный официальный язык в Тринидаде и Тобаго, где родился Гарсия.
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