Пономарев о Гарсии в «Спартаке» за 20 млн евро: «Безумие. Кто о нем слышал? Из академий выпускаются каждый год футболисты, где они? Ощущение, что агенты – это ОПГ, которая руководит клубами»
Владимир Пономарев прокомментировал переход Леви Гарсии в «Спартак».
Красно-белые заплатили за форварда АЕК 20 млн евро. В сделку включены бонусы.
«Если за него и правда заплатили 20 миллионов евро, то это какое-то безумие. Кто слышал раньше об этом парне? Где он играл и чего добился? Я не понимаю, почему наши клубы не могут воспитать своих футболистов, а выходят на трансферный рынок и разбрасываются деньгами!
Из академий выпускается каждый год много футболистов, а где они? В низших лигах? Такое ощущение, что агенты – это какая-то организованная преступная группировка, которая руководит клубами РПЛ», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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