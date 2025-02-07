Пономарев о Гарсии в «Спартаке» за 20 млн евро: «Безумие. Кто о нем слышал? Из академий выпускаются каждый год футболисты, где они? Ощущение, что агенты – это ОПГ, которая руководит клубами»

Владимир Пономарев прокомментировал переход Леви Гарсии в «Спартак».

Красно-белые заплатили за форварда АЕК 20 млн евро. В сделку включены бонусы.

«Если за него и правда заплатили 20 миллионов евро, то это какое-то безумие. Кто слышал раньше об этом парне? Где он играл и чего добился? Я не понимаю, почему наши клубы не могут воспитать своих футболистов, а выходят на трансферный рынок и разбрасываются деньгами!

Из академий выпускается каждый год много футболистов, а где они? В низших лигах? Такое ощущение, что агенты – это какая-то организованная преступная группировка, которая руководит клубами РПЛ », – сказал бывший защитник ЦСКА.