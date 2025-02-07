Роналду – 1-й в рейтинге игроков, ставших лучше после ухода из «МЮ», по версии GiveMeSport. Пике – 2-й, Ди Мария – 4-й, Мхитарян – 9-й
GiveMeSport выпустил рейтинг игроков, прибавивших после ухода из «Ман Юнайтед».
Первое место в списке футболистов, ставших играть лучше после трансфера, занял Криштиану Роналду.
В десятку попали:
1. Криштиану Роналду.
2. Жерар Пике.
3. Диего Форлан.
4. Анхель Ди Мария.
5. Скотт Мактоминей.
6. Мемфис Депай.
7. Эйнджел Гомес.
8. Энтони Эланга.
9. Генрих Мхитарян.
10. Тим Ховард.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
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