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Роналду – 1-й в рейтинге игроков, ставших лучше после ухода из «МЮ», по версии GiveMeSport. Пике – 2-й, Ди Мария – 4-й, Мхитарян – 9-й

GiveMeSport выпустил рейтинг игроков, прибавивших после ухода из «Ман Юнайтед».

Первое место в списке футболистов, ставших играть лучше после трансфера, занял Криштиану Роналду.

В десятку попали:

1. Криштиану Роналду.

2. Жерар Пике.

3. Диего Форлан.

4. Анхель Ди Мария.

5. Скотт Мактоминей.

6. Мемфис Депай.

7. Эйнджел Гомес.

8. Энтони Эланга.

9. Генрих Мхитарян.

10. Тим Ховард.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
рейтинги
logoКриштиану Роналду
logoДиего Форлан
logoТим Ховард
logoИнтер
logoСкотт Мактоминей
logoАнхель Ди Мария
logoсерия А Италия
logoБарселона
logoБенфика
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАтлетико
logoЛилль
logoЭйнджел Гомес
logoЛа Лига
logoЭнтони Эланга
logoЖерар Пике
logoМемфис Депай
logoГенрих Мхитарян
logoНоттингем Форест
logoлига 1 Франция
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoвысшая лига Португалия
logoНаполи
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