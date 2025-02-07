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Роналду забил 924-й гол в карьере – в касание замкнув прострел в игре с «Аль-Фейхой»

Криштиану Роналду забил 924-й гол в карьере.

На 74-й минуте игры с «Аль-Фейхой» в лиге Саудовской Аравии форвард «Аль-Насра» в касание замкнул прострел защитника Навафа Бушаля.

Португалец в течение карьеры отметился 789 голами на клубном уровне и 135 в составе сборной.

Подробно со статистикой 40-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.

Статуя Роналду на Таймс-сквер – в честь 40-летия. Как оценим?

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Фейха
Наваф Бушаль
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