40-летний Роналду на 2 гола опережает 37-летнего Бензема в списке лучших бомбардиров лиги Саудовской Аравии
Криштиану Роналду не позволяет догнать себя в списке бомбардиров саудовской лиги.
40-летний нападающий «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Фейхи» (3:0) в 19-м туре чемпионата. Теперь на его счету 16 голов – больше всех в лиге.
На второй строчке идет Карим Бензема из «Аль-Иттихада». 37-летний француз забил 14 мячей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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