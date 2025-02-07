40-летний Роналду на 2 гола опережает 37-летнего Бензема в списке лучших бомбардиров лиги Саудовской Аравии

Криштиану Роналду не позволяет догнать себя в списке бомбардиров саудовской лиги.

40-летний нападающий «Аль-Насра » поразил ворота «Аль-Фейхи» (3:0) в 19-м туре чемпионата. Теперь на его счету 16 голов – больше всех в лиге.

На второй строчке идет Карим Бензема из «Аль-Иттихада ». 37-летний француз забил 14 мячей.