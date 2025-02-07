Роналду забил в 5 играх подряд. У него 16 голов в 12 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию
Голевая серия Криштиану Роналду достигла пяти матчей.
40-летний форвард «Аль-Насра» отличился на 74-й минуте игры с «Аль-Фейхой» в лиге Саудовской Аравии.
Ранее он забил «Аль-Раэду», «Аль-Фатеху» и «Аль-Халиджу» (дважды) в чемпионате и «Аль-Васлю» (дважды) в Лиге чемпионов Азии.
В 12 последних играх в составе клуба и сборной Португалии Роналду отметился 16 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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