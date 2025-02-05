Пике о жалобе «Реала» на судейство: «Их заявление – дымовая завеса, уже 120 лет они это делают, когда что-то идет не так. Лучший гол в истории «Мадрида» забит из офсайда»

Жерар Пике иронично высказался о жалобе «Реала» на судейство в Ла Лиге.

Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

«Это заявление – дымовая завеса, они делают так уже 120 лет. Они делают это, когда что-то идет не так, мы к этому привыкли.

Лучшим матчем в истории «Барсы» были 6:2 против «Реала ». Лучший гол в истории «Мадрида» (гол Предрага Миятовича «Ювентусу» в финале ЛЧ-1997/98 – Спортс’‘) был забит из офсайда, и никаких заявлений не было», – сказал бывший защитник «Барселоны».