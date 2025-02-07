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ТВ «Реала» перед дерби с «Атлетико» выпустило ролик с критикой судьи матча Сото Градо и его решений в пользу «Барсы», «Валенсии» и «Мальорки»

Клубное ТВ «Реала» выпустило ролик о судье дерби с «Атлетико».

«Реал» и «Атлетико» встретятся на «Бернабеу» в субботу в рамках 23-го тура Ла Лиги. Главным арбитром встречи назначен Сесар Сото Градо.

Перед матчем ТВ «Реала» показало сюжет, посвященный Сото Градо и его решениям в пользу соперников «сливочных». В частности, упоминается недавний матч «Валенсия» – «Реал» (1:2) и удаление Винисиуса за удар голкипера Столе Димитревски.

«Удалил Винисиуса, засчитал гол «Валенсии» после фола на Родриго, не дал пенальти на Вини и отменил чистый гол Мбаппе [из-за офсайда]», – резюмирует ситуацию канал, отмечая, что «хуже судья поступить не мог».

Говоря об удалении Винисиуса, телеканал заявил, что Димитревски провоцировал бразильца, и что Сото Градо во время просмотра ВАР показали выборочные кадры, где была видна только часть эпизода.

В анализе также подчеркивается, что после незабитого пенальти Джуда Беллингема «три игрока «Валенсии» вбежали в штрафную, один из них – Таррега, который выбил мяч, но Сото Градо не дал перебить 11-метровый, а Мунис Руис на ВАР не вмешался».

Также ТВ «Реала» разобрало игру «Мальорка» – «Реал» в 1-м туре (1:1).

«В этом сезоне он судил и ничейный матч с «Мальоркой», не показал их игрокам желтые карточки за грубые фолы на игроках «Реала», а также не удалил Саму Косту за грубейший подкат против Вини – даже фол не зафиксировал, хотя это была опасная игра, грозившая травмой». Также «Реал» ТВ усмотрел еще один пенальти – «за снос Мбаппе в эпизоде, который начался за пределами штрафной, но закончился внутри. Однако для Сото Градо ничего не было».

Также было упомянуто класико двухлетней давности на «Камп Ноу» и «два эпизода агрессии против Карвахаля и Себальоса, когда мяч даже не был в игре».

«Самое невероятное произошло, когда Асенсио забил победный гол за «Реал», но Сото Градо отменил его с ВАР из-за офсайда. Почему он выбрал этот кадр, а не другой, где Асенсио не в офсайде?», – говорится в ролике на клубном ТВ.

Кроме того, указывается, что победный гол Франка Кессье не должен был быть засчитан из-за фола Роберта Левандовского на Дани Карвахале.

Также телеканал обращается к еще более старым эпизодам, в частности, матчу «Осасуна» – «Реал» в сезоне-2020/21, когда «в плотной борьбе за титул при счете 0:0 не был назначен очевидный пенальти за удержание Каземиро». Тот матч закончился вничью, а в итоговой таблице «Реал» отстал от «Атлетико», ставшего чемпионом, на два очка.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
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Сесар Сото Градо
logoБарселона
Real Madrid TV
logoДжуд Беллингем
logoСтоле Димитриевски
logoРодриго
logoДаниэль Карвахаль
logoКилиан Мбаппе
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