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  • Анчелотти о словах Тебаса: «Никто не сошел с ума. Требовалось объяснение. Изменение системы. Говорят, система благоприятствует «Реалу», но когда «Мадрид» хочет ее изменить, они это отвергают»
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Анчелотти о словах Тебаса: «Никто не сошел с ума. Требовалось объяснение. Изменение системы. Говорят, система благоприятствует «Реалу», но когда «Мадрид» хочет ее изменить, они это отвергают»

Карло Анчелотти оценил высказывание Хавьера Тебаса.

Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

Президент Ла Лиги заявил: «Они изображают из себя жертв, что неуместно и не соответствует действительности. «Мадрид» хочет навредить соревнованию. Они сошли с ума».

«Я бы не хотел касаться этой темы перед важным матчем (против «Атлетико» – Спортс’‘).

Тебасу нужно сохранять спокойствие, никто не сошел с ума. Требовалось только объяснение. Изменение системы. Которой, насколько я слышал, никто не доволен. 

Они говорят, что система благоприятствует «Мадриду», но когда «Мадрид» хочет ее изменить, они это отвергают», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Хавьер Тебас
logoКарло Анчелотти
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