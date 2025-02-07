Анчелотти о словах Тебаса: «Никто не сошел с ума. Требовалось объяснение. Изменение системы. Говорят, система благоприятствует «Реалу», но когда «Мадрид» хочет ее изменить, они это отвергают»
Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».
Президент Ла Лиги заявил: «Они изображают из себя жертв, что неуместно и не соответствует действительности. «Мадрид» хочет навредить соревнованию. Они сошли с ума».
«Я бы не хотел касаться этой темы перед важным матчем (против «Атлетико» – Спортс’‘).
Тебасу нужно сохранять спокойствие, никто не сошел с ума. Требовалось только объяснение. Изменение системы. Которой, насколько я слышал, никто не доволен.
Они говорят, что система благоприятствует «Мадриду», но когда «Мадрид» хочет ее изменить, они это отвергают», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий