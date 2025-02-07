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«Атлетико» – судьям перед игрой с «Реалом»: «Выражаем полную поддержку. Это очень трудные дни для футбольного сообщества. Крепитесь»

«Атлетико» обратился к арбитрам накануне мадридского дерби.

«Мы хотим выразить нашу полную поддержку и солидарность со всей командой арбитров, их семьями и друзьями. Это очень трудные дни для футбольного сообщества.

Крепитесь», – говорится в сообщении, опубликованном за сутки до игры с «Реалом» в Ла Лиге.

Матч 23-го тура чемпионата Испании обслужит бригада судей под руководством Сесара Сото Градо.

«Атлетико» выложил инструкцию по подготовке к дерби: «Разобрать соперника, сделать предматчевый массаж, использовать ТВ-канал для давления на судей»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Атлетико»
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