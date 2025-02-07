Леви Гарсия на просьбу назвать игроков «Спартака»: «Застали меня врасплох. Знаю Шамара, но он уже ушел. Сегодня я встретил Рябчука»
Леви Гарсия прокомментировал переход в «Спартак».
– Чувствую себя взволнованным. Счастлив здесь находиться.
Знаю многое про РПЛ. Многое изменилось после введения санкций, но я с нетерпением жду дебюта за новый клуб.
– Можете назвать трех футболистов «Спартака»?
– Я знаю игроков, но вы застали меня врасплох. Знаю Шамара, но он уже покинул команду. Сегодня я встретил Рябчука, – сказал нападающий.
«Спартак» объявил о переходе Леви Гарсии. За форварда АЕК заплатили 20 млн евро и бонусы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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