Леви Гарсия на просьбу назвать игроков «Спартака»: «Застали меня врасплох. Знаю Шамара, но он уже ушел. Сегодня я встретил Рябчука»

Леви Гарсия прокомментировал переход в «Спартак».

– Чувствую себя взволнованным. Счастлив здесь находиться.

Знаю многое про РПЛ. Многое изменилось после введения санкций, но я с нетерпением жду дебюта за новый клуб.

– Можете назвать трех футболистов «Спартака»?

– Я знаю игроков, но вы застали меня врасплох. Знаю Шамара, но он уже покинул команду. Сегодня я встретил Рябчука, – сказал нападающий.

«Спартак» объявил о переходе Леви Гарсии. За форварда АЕК заплатили 20 млн евро и бонусы