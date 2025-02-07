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  • Леви Гарсия на просьбу назвать игроков «Спартака»: «Застали меня врасплох. Знаю Шамара, но он уже ушел. Сегодня я встретил Рябчука»
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Леви Гарсия на просьбу назвать игроков «Спартака»: «Застали меня врасплох. Знаю Шамара, но он уже ушел. Сегодня я встретил Рябчука»

Леви Гарсия прокомментировал переход в «Спартак».

– Чувствую себя взволнованным. Счастлив здесь находиться.

Знаю многое про РПЛ. Многое изменилось после введения санкций, но я с нетерпением жду дебюта за новый клуб.

– Можете назвать трех футболистов «Спартака»?

– Я знаю игроков, но вы застали меня врасплох. Знаю Шамара, но он уже покинул команду. Сегодня я встретил Рябчука, – сказал нападающий.

«Спартак» объявил о переходе Леви Гарсии. За форварда АЕК заплатили 20 млн евро и бонусы

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЛеви Гарсия
logoШамар Николсон
logoпремьер-лига Россия
logoОлег Рябчук
logoСпартак
logoМатч ТВ
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