Роналду о стадионе «Барсы»: «Меня не волновали оскорбления, я думал только о том, как забить, чтобы заткнуть этих людей. Мне больше нравилось забивать на «Камп Ноу», чем на «Бернабеу»

Криштиану Роналду поделился воспоминаниями об игре на стадионе «Барселоны».

«Мне нравилось там играть и забивать голы. Это был стадион, где меня пытались разозлить, мне свистели, там была другая аура.

Меня не волновали оскорбления, я думал только о том, как забить, чтобы заткнуть этих людей. Мне больше нравилось забивать голы на «Камп Ноу », чем на «Бернабеу», – сказал бывший нападающий «Реала », выступающий за «Аль-Наср », в интервью Эду Агирре.

Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса»

Роналду о Месси: «Мы 15 лет делили сцену при вручении наград и всегда хорошо ладили, однажды я переводил его на английский. Временами у нас было здоровое соперничество, как у Сенны и Проста»