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«Роналду или Месси? Роналду. Ямаль или Неймар? Неймар. Палмер или Салах? Палмер». Защитник «Зенита» Эракович сделал выбор между игроками

Страхиня Эракович выбрал Криштиану Роналду вместо Лионеля Месси.

Защитник «Зенита» ответил на блиц-опрос, в котором должен был выбрать одного из двух предложенных футболистов.

Дьокереш или Холанд?

– Холанд.

– Холанд или Палмер?

– Палмер.

– Палмер или Салах?

– Палмер.

– Палмер или Беллингем?

– Палмер.

– Палмер или Мбаппе?

– Мбаппе.

– Мбаппе или Левандовски?

– Мбаппе.

– Мбаппе или Ямаль?

Ямаль.

– Ямаль или Неймар?

Неймар.

– Неймар или Роналду?

Роналду.

– Роналду или Месси?

– Роналду, – ответил защитник «Зенита» Страхиня Эракович.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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