«Роналду или Месси? Роналду. Ямаль или Неймар? Неймар. Палмер или Салах? Палмер». Защитник «Зенита» Эракович сделал выбор между игроками

Страхиня Эракович выбрал Криштиану Роналду вместо Лионеля Месси.

Защитник «Зенита » ответил на блиц-опрос, в котором должен был выбрать одного из двух предложенных футболистов.

– Дьокереш или Холанд?

– Холанд.

– Холанд или Палмер?

– Палмер.

– Палмер или Салах?

– Палмер.

– Палмер или Беллингем?

– Палмер .

– Палмер или Мбаппе?

– Мбаппе.

– Мбаппе или Левандовски?

– Мбаппе .

– Мбаппе или Ямаль?

– Ямаль .

– Ямаль или Неймар?

– Неймар .

– Неймар или Роналду?

– Роналду .

– Роналду или Месси?

– Роналду, – ответил защитник «Зенита» Страхиня Эракович .