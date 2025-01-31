Александр Мостовой: «Не Роналду, а Месси – лучший футболист в истории. Лионель – игрок от бога, такому нельзя научиться. Криштиану – феноменальный спортсмен»
Накануне Роналду стал первым игроком в истории футбола, одержавшим 700 побед на клубном уровне. Его «Аль-Наср» обыграл «Аль-Раеда» со счетом 2:1 в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии благодаря голу 39-летнего португальца.
«Я считаю, что не Криштиану Роналду, а Лионель Месси – лучший футболист в истории. Для меня Месси всегда был, есть и будет лучшим. Я всегда говорил об этом. И 20 лет назад, и 15 лет назад, и 10 лет назад. И сейчас тоже остаюсь при своем мнением.
Мне Лионель ближе. Он – игрок от бога. Такой игре нельзя научиться. Да, Криштиану – феноменальный спортсмен и первым в истории футбола, одержал 700 побед на клубном уровне, но в этом противостоянии я всегда буду на стороне аргентинца, а не португальца», – сказал бывший полузащитник «Сельты».
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