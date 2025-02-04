Журналист Агирре: «У Месси всегда был образ хорошего парня, у Роналду – наоборот. Криштиану преуспевал везде, а у Лео нет такого менталитета – вспомните «ПСЖ»

Эдуардо Агирре рассказал, почему Криштиану Роналду было сложнее, чем Лео Месси.

«У Месси всегда был отчасти образ хорошего парня, его критиковали меньше, а в случае с Роналду все было наоборот. Именно Роналду показывает какие-то жесты, именно Роналду ведет себя нагло, именно Роналду не затыкается, именно Роналду защищает партнеров и жалуется судьям...

В итоге вы либо любите, либо ненавидите Криштиану. Он всегда был в центре внимания.

А на поле реальность такова: Месси много лет играл с Хави, Иньестой, Бускетсом, Неймаром, Суаресом, а у Криштиану партнеры постоянно менялись.

Он дважды преуспел в Англии, преуспел в Италии, преуспел в сборной. Он добивается успеха везде, куда бы ни направился. Он забивает в среднем почти гол за игру.

У Месси же нет менталитета, позволяющего так адаптироваться, вспомните «ПСЖ ». У Криштиану – есть, он способен подстроиться и продолжать забивать в любом месте.

Вот почему я думаю, что добиться успеха в нескольких клубах тяжелее, чем добиваться успеха в одном в течение многих лет», – сказал журналист.