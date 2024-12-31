  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду, Мбаппе, Клопп, «Барселона» и сборная Бразилии – в списке неудачников 2024 года по версии Goal. Аргентина с Месси, Анчелотти и «Байер» – в числе победителей
29

Роналду, Мбаппе, Клопп, «Барселона» и сборная Бразилии – в списке неудачников 2024 года по версии Goal. Аргентина с Месси, Анчелотти и «Байер» – в числе победителей

Криштиану Роналду назван одним из главных неудачников 2024 года.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии вошел в число тех, кто остался в проигрыше по итогам года по версии Goal.

В список разочарований также включены перешедший из «ПСЖ» в «Реал» нападающий Килиан Мбаппе, бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, сборная Бразилии, бывший полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, форвард «Баварии» Харри Кейн, футболистка Хлоя Келли, компания Ineos, купившая акции «Манчестер Юнайтед», а также «Барселона» в связи с тяжелым финансовым положением клуба.

В число победителей по итогам года вошли «Ботафого», победивший в бразильской Серии А и Кубке Либертадорес; сборная Аргентины с Лионелем Месси и Лионелем Скалони, выигравшая Кубок Америки; вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, победивший на Евро-2024 со сборной Испании; полузащитник «Манчестер Сити» Родри, получивший «Золотой мяч»; «Аталанта», поднявшая кубок Лиги Европы; «Байер», выигравший Бундеслигу, Кубок Германии и Суперкубок страны; тренер «Реала» Карло Анчелотти, завоевавший с клубом 5 трофеев; Энцо Мареска, выигравший Чемпионшип с «Лестером»; главный тренер женской сборной США Эмма Хейс, выигравшая с командой Олимпиаду, а также победившая в чемпионате Англии с «Челси».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoКарло Анчелотти
logoМанчестер Сити
logoМЛС
logoСборная Аргентины по футболу
logoЭнцо Мареска
logoМанчестер Юнайтед
logoРодри
logoБайер
logoЛионель Скалони
logoЛа Лига
logoсборная США жен
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАталанта
logoБарселона
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoИнтер Майами
logoЛамин Ямаль
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
Эмма Хейс
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Бразилия
logoКубок Либертадорес
logoЮвентус
logoПоль Погба
logoБотафого
logoЗолотой мяч
logoКубок Америки
logoЛига Европы УЕФА
logoЕвро-2024
logoКубок Германии
logoчемпионшип
logoСуперкубок Германии
logoСборная Испании по футболу
logoЛестер
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» готов заплатить 20-25 млн евро за Трента зимой. «Ливерпуль» не хочет продавать защитника (Marca)
711 минут назад
В отпуск футболисты РПЛ едут налегке. А как они готовятся к матчам?
25 минут назадСпецпроект
Саттон об «МЮ»: «Они просто хлам. Аморим не виноват, не думаю, что его ждет отставка, но когда вратарь продолжает пропускать прямыми ударами с углового – это детский уровень, это не помогает»
332 минуты назад
Сергей Юран: «Главное желание на 2025-й – чтобы СВО побыстрее закончилась. Хочется, чтобы наступил мир, не погибали люди ни с нашей стороны, ни с другой»
1850 минут назад
«Динамо» не продаст Бителло дешевле 30 млн евро зимой. Клуб не ведет переговоры о трансфере бразильца (Иван Карпов)
7сегодня, 18:25
«Ливерпуль» отказался продавать Трента в «Реал» в январе. Мадридцы планируют подписать защитника летом бесплатно (The Times)
38сегодня, 17:47
Агент Ольмо о проблемах с регистрацией в «Барсе»: «Дани решил остаться в клубе. Мы не рассматриваем другие варианты»
37сегодня, 17:37
Дедушка Гюлера: «Арда хочет превзойти Роналду и Месси – он говорит: «Я буду номером один». У него получится, думаю»
49сегодня, 17:22
Мбаппе об итогах 2024-го: «Многое произошло, но у нас с семьей все в порядке, я выигрываю титулы. Два из двух возможных – мы «Реал» и должны бороться за все трофеи»
14сегодня, 17:04
Невилл об «МЮ»: «Абсолютно худшая команда Англии – настолько они плохи. Их уверенность подорвана»
23сегодня, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
Самедов об РПЛ: «Уровень объективно упал, плюсов не вижу. Раньше молодые игроки каждый день тренировались с топовыми легионерами, конкурировали с ними, играли»
18сегодня, 14:46
Антонио выписан из больницы после перелома ноги в ДТП 7 декабря. Форвард «Вест Хэма» может пропустить год
2сегодня, 14:42
Чонтофальски о «Зените»: «Спивак любил водочки выпить, из иностранных – Риксен. Аршавин, Денисов, Быстров – не помню, чтобы они много выпивали»
14сегодня, 14:22
«Реал» может продлить контракт с Рюдигером до 2027 или 2028 года. Клуб ценит защитника
15сегодня, 14:10
«В ЦСКА я спел «Бродягу» Эльбруса Джанмирзоева». Мусаев о посвящении в клубе
2сегодня, 13:33
Мерфи о Салахе: «Он хочет остаться в «Ливерпуле» и бить рекорды – у меня такое впечатление. Не продлил бы с ним контракт лишь в случае нереалистичных запросов»
5сегодня, 12:49
«Оренбург» продаст Переса «Серро Портеньо» за 1,5 млн евро и бонусы (Иван Карпов)
4сегодня, 12:49
Шомуродов интересен «Эмполи». Форвард может покинуть «Рому»
3сегодня, 12:29
Маккенна о 2:0 с «Челси»: «Все, кто связан с «Ипсвичем», смогут насладиться бокалом игристого в Новый год. Особенный вечер для клуба и болельщиков»
6сегодня, 12:22
Тамерлан Мусаев: «Посетил матчи «Фенербахче» и «Галатасарая», сумасшедшие стадионы! На метро поехал, чуть не убили, еле выскочил оттуда. Два билета – 21 тысяча рублей»
6сегодня, 12:09
Рекомендуем