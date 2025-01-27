Колосков о Черчесове: «Уровень позволяет ему работать в любом клубе РПЛ, включая «Зенит». Сомнений в его профессионализме нет и быть не может»

Вячеслав Колосков высказался об уходе Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

«Никаких сомнений в профессионализме Станислава Саламовича после отставки с поста главного тренера сборной Казахстана нет и быть не может. Черчесов благодаря своему опыту и своей квалификации способен тренировать любую команду, включая «Зенит ».

Весь вопрос заключается в том, где он будет востребован. Но, повторюсь, на мой взгляд, уровень тренера позволяет ему работать в любом клубе Российской Премьер-лиги», – сказал почетный президент РФС.

Черчесов уволен из Казахстана – из-за 0:15 в Лиге наций. Он спорит с формулировкой «обоюдное решение»