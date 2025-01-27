«Могу дать в морду, если кто-то скажет, что Черчесов – непрофессионал. Он не сумел удовлетворить их гордость, показать казахский футбол на международном уровне». Кавазашвили об уходе тренера

Анзор Кавазашвили резко отреагировал на увольнение Станислава Черчесова.

Сегодня сборная Казахстана объявила об уходе российского специалиста с поста главного тренера.

«Если кто-то скажет, что наш Станислав , дорогой друг, – непрофессионал, то я такому человеку могу дать в морду кулаком. Он высочайший профессионал. Он здорово работал и в Польше, и в России, возглавлял нашу национальную сборную в 2018 году на чемпионате мира.

Я не могу дать оценку его работе в сборной Казахстана , так как не знаю ситуацию в казахстанском футболе в целом. Не могу сказать, в каком состоянии находятся футбольные клубы и есть ли перспективная молодежь, которую можно призвать в сборную и требовать от нее высочайшего профессионального мастерства.

Думаю, единственная причина [ухода из сборной] – это то, что Черчесов не сумел удовлетворить их гордость, что казахский футбол не сумел показать себя на международном уровне среди сборных команд», – заявил бывший вратарь сборной СССР.

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