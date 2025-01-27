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  • Юран об отставке Черчесова: «Времени не хватило, может. Понимаю требование результата в Англии и Испании. В сборной Казахстана быстро работу не выстроить»
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Юран об отставке Черчесова: «Времени не хватило, может. Понимаю требование результата в Англии и Испании. В сборной Казахстана быстро работу не выстроить»

Сергей Юран оценил увольнение Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

«Жалко, что Черчесова уволили из сборной Казахстана по футболу. Обидно за коллегу.

Может, времени не хватило. Все-таки Станислав Саламович только летом прошлого года принял команду и проработал всего шесть месяцев.

Наверное, можно было бы дать ему чуть больше времени. Я еще понимаю, когда в Англии и Испании, где есть футболисты высокого уровня, сразу требуют результат. А в казахстанской команде быстро не выстроить работу.

Но если руководство посчитало, что тренер не выполнил поставленные задачи, то уже ничего не поделаешь», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран.

Черчесов уволен из Казахстана – из-за 0:15 в Лиге наций. Он спорит с формулировкой «обоюдное решение»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoСтанислав Черчесов
logoСергей Юран
logoпремьер-лига Россия
logoSports – Казахстан
logoсборная Казахстана по футболу
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