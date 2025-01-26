Консейсау о стычке с Калабрией: «Это как с детьми: если они ведут себя неправильно, нужно делать замечание. Замена Тео и Леау? Нам надо было улучшить игру, имена неважны»
Тренер «Милана» заменил вице-капитана команды на 77-й минуте матча 22-го тура Серии А против «Пармы», когда команда уступала со счетом 1:2. «Россонери» забили два гола в добавленное время и вырвали победу. После финального свистка португальский тренер подбежал к 28-летнему итальянцу и стал что-то ему высказывать на повышенных тонах. Футболисты и люди из штаба Сержиу развели их в разные стороны.
Вингер Рафаэл Леау и левый защитник Тео Эрнандес были заменены в перерыве при счете 1:1.
– Вы успокоились после стычки с Калабрией?
– В этом спорте я живу со страстью. Это нормальные ситуации, они относятся к матчу.
Это как с детьми: если они ведут себя неправильно, нужно делать замечание. Я предельно прям. Игроки знают, что мы создаем что-то важное. И с этим духом мы победили сегодня.
– Объясните ваши решения по ходу матча?
– Я хотел выиграть, не доводя дело до камбэка. Нам нужно улучшить игру. Замены в перерыве были направлены на улучшение игры команды, имена тут неважны. Тео и Леау дали команде так много в прошлом. Они сыграют с «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов.
– Что-то сказали Фофана? Он получил карточку и пропустит дерби с «Интером».
– Он разочарован, что пропустит важный матч. Я виноват, что выпустил его, но мне нужно было смотреть в сегодняшний день, иначе я рисковал проиграть и этот матч, и следующий, – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.
Калабрия о стычке с Консейсау: «Мы с тренером не поняли друг друга – адреналин зашкаливал, но мы все прояснили. Сейчас я смеюсь, глядя на фотографии»
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