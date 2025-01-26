У Консейсау и Калабрии произошла стычка после 3:2 с «Пармой». Тренера «Милана» и игрока развели в разные стороны
Сержиу Консейсау заменил Давиде Калабрию на 77-й минуте матча 22-го тура Серии А против «Пармы», когда «Милан» уступал со счетом 1:2. «Россонери» забили два гола в добавленное время и вырвали победу.
После финального свистка португальский тренер подбежал к 28-летнему итальянцу и стал что-то ему высказывать на повышенных тонах.
Физического столкновения между тренером и игроком не произошло, хавбек Юссуф Фофана и помощники Консейсау стали отводить в сторону тренера, кто-то также стал успокаивать и Давиде.
Калабрия – бывший капитан «Милана», а сейчас один из вице-капитанов клуба. Он потерял место в стартовом составе сперва при Паулу Фонсеке, а теперь и при Консейсау. Контракт футболиста рассчитан до лета.
Изображения: кадры из трансляции «Матч! Футбол 1»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий