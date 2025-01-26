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У Консейсау и Калабрии произошла стычка после 3:2 с «Пармой». Тренера «Милана» и игрока развели в разные стороны

У тренера «Милана» и вице-капитана команды произошла стычка на поле.

Сержиу Консейсау заменил Давиде Калабрию на 77-й минуте матча 22-го тура Серии А против «Пармы», когда «Милан» уступал со счетом 1:2. «Россонери» забили два гола в добавленное время и вырвали победу.

После финального свистка португальский тренер подбежал к 28-летнему итальянцу и стал что-то ему высказывать на повышенных тонах.

Физического столкновения между тренером и игроком не произошло, хавбек Юссуф Фофана и помощники Консейсау стали отводить в сторону тренера, кто-то также стал успокаивать и Давиде.

Калабрия – бывший капитан «Милана», а сейчас один из вице-капитанов клуба. Он потерял место в стартовом составе сперва при Паулу Фонсеке, а теперь и при Консейсау. Контракт футболиста рассчитан до лета.

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Футбол 1»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoМилан
происшествия
logoСержиу Консейсау
logoДавиде Калабрия
logoсерия А Италия
logoЮссуф Фофана
logoПарма
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