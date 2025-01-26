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Консейсау заменил Леау и Тео в перерыве матча «Милана» с «Пармой»

Рафаэл Леау и Тео Эрнандес были заменены в перерыве матча с «Пармой».

Команды играют (1:1, второй тайм) в 22-м туре Серии А. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Вместо португальского вингера тренер Сержиу Консейсау выпустил на поле Исмаэля Беннасера, французского защитника заменил Давиде Бартезаги.

Ни Леау, ни Эрнандес не отметились в матче результативными действиями. 

Стоит отметить, что в этом сезоне оба игрока несколько раз не попадали в состав или были заменены экс-тренером Пауло Фонсекой, как утверждалось, из-за проблем с игровой формой и дисциплиной.

Рафаэл Леау: «Мне не нравится сидеть на скамейке, но Фонсека должен принимать решения, а я как игрок – уважать его» 

Агент Тео о выводе защитника из старта «Милана»: «Он уважает партнеров по команде. То же самое было с Леау. Нужно уважать решение тренера»

Леау и Эрнандес объяснили Златану свое поведение во время водопоя в матче с «Лацио» готовностью играть без пауз. Футболисты извинились, «Милан» их не накажет

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoПарма
logoМилан
logoсерия А Италия
logoРафаэл Леау
logoСержиу Консейсау
logoТео Эрнандес
logoИсмаэль Беннасер
logoДавиде Бартезаги
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