Консейсау заменил Леау и Тео в перерыве матча «Милана» с «Пармой»
Команды играют (1:1, второй тайм) в 22-м туре Серии А. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Вместо португальского вингера тренер Сержиу Консейсау выпустил на поле Исмаэля Беннасера, французского защитника заменил Давиде Бартезаги.
Ни Леау, ни Эрнандес не отметились в матче результативными действиями.
Стоит отметить, что в этом сезоне оба игрока несколько раз не попадали в состав или были заменены экс-тренером Пауло Фонсекой, как утверждалось, из-за проблем с игровой формой и дисциплиной.
Рафаэл Леау: «Мне не нравится сидеть на скамейке, но Фонсека должен принимать решения, а я как игрок – уважать его»
Агент Тео о выводе защитника из старта «Милана»: «Он уважает партнеров по команде. То же самое было с Леау. Нужно уважать решение тренера»
Леау и Эрнандес объяснили Златану свое поведение во время водопоя в матче с «Лацио» готовностью играть без пауз. Футболисты извинились, «Милан» их не накажет
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