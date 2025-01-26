Консейсау заменил Леау и Тео в перерыве матча «Милана» с «Пармой»

Рафаэл Леау и Тео Эрнандес были заменены в перерыве матча с «Пармой».

Команды играют (1:1, второй тайм) в 22-м туре Серии А. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Вместо португальского вингера тренер Сержиу Консейсау выпустил на поле Исмаэля Беннасера, французского защитника заменил Давиде Бартезаги.

Ни Леау, ни Эрнандес не отметились в матче результативными действиями.

Стоит отметить, что в этом сезоне оба игрока несколько раз не попадали в состав или были заменены экс-тренером Пауло Фонсекой, как утверждалось, из-за проблем с игровой формой и дисциплиной.

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