«Милан» впервые в истории одержал волевую победу в Серии А, забив 2 гола после 90-й минуты

Победа «Милана» над «Пармой» стала исторической.

По данным OptaPaolo, «россонери» впервые в истории выиграли матч Серии А, отыгравшись и забив два гола после 90-й минуты.

На 24-й минуте матча 22-го тура Серии А счет открыл полузащитник «Пармы» Маттео Канчельери . На 38-й Кристиан Пулишич реализовал пенальти в пользу «Милана».

На 80-й за «Парму» забил защитник Энрико Дель Прато . На 92-й Тейани Рейндерс сравнял счет, а на 95-й Сэмюэл Чуквуэзе принес победу миланцам (3:2).

У «Милана» 5 побед в 7 матчах во всех турнирах при Консейсау. 4 из них – волевые