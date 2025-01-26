«Милан» впервые в истории одержал волевую победу в Серии А, забив 2 гола после 90-й минуты
Победа «Милана» над «Пармой» стала исторической.
По данным OptaPaolo, «россонери» впервые в истории выиграли матч Серии А, отыгравшись и забив два гола после 90-й минуты.
На 24-й минуте матча 22-го тура Серии А счет открыл полузащитник «Пармы» Маттео Канчельери. На 38-й Кристиан Пулишич реализовал пенальти в пользу «Милана».
На 80-й за «Парму» забил защитник Энрико Дель Прато. На 92-й Тейани Рейндерс сравнял счет, а на 95-й Сэмюэл Чуквуэзе принес победу миланцам (3:2).
У «Милана» 5 побед в 7 матчах во всех турнирах при Консейсау. 4 из них – волевые
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaPaolo
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