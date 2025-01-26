У «Милана» 5 побед в 7 матчах во всех турнирах при Консейсау. 4 из них – волевые

«Милан» одержал вторую победу подряд.

Сегодня команда победила «Парму» в рамках Серии А со счетом 3:2.

У «Милана», таким образом, 5 побед в 7 матчах во всех турнирах при Сержиу Консейсау. Единственное поражение – от «Юве» в Серии А.

Примечательно, что 4 победы из пяти – волевые. Только «Жирону» «россонери» смогли обыграть, не уступая в счете по ходу игры.