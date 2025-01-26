У «Милана» 5 побед в 7 матчах во всех турнирах при Консейсау. 4 из них – волевые
«Милан» одержал вторую победу подряд.
Сегодня команда победила «Парму» в рамках Серии А со счетом 3:2.
У «Милана», таким образом, 5 побед в 7 матчах во всех турнирах при Сержиу Консейсау. Единственное поражение – от «Юве» в Серии А.
Примечательно, что 4 победы из пяти – волевые. Только «Жирону» «россонери» смогли обыграть, не уступая в счете по ходу игры.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем