Калабрия о стычке с Консейсау: «Мы с тренером не поняли друг друга – адреналин зашкаливал, но мы все прояснили. Сейчас я смеюсь, глядя на фотографии»

Давиде Калабрия высказался о стычке с Сержиу Консейсау.

Тренер «Милана» заменил вице-капитана команды на 77-й минуте матча 22-го тура Серии А против «Пармы», когда команда уступала со счетом 1:2. «Россонери» забили два гола в добавленное время и вырвали победу.

После финального свистка португальский тренер подбежал к 28-летнему итальянцу и стал что-то ему высказывать на повышенных тонах. Футболисты и люди из штаба Сержиу развели их в разные стороны.

– Что случилось?

– Это то, что бывает на поле. Между нами произошло недопонимание, мы оба хотели победить.

Адреналин зашкаливал, но мы все прояснили – просто не поняли друг друга. Мы все уладили. Это не первый и не последний раз, когда вы видите подобное. Это обычное дело в футболе.

Я приношу извинения, потому что это нехорошо. Самое главное – это команда, то, что она переломила ход игры, – заявил Калабрия , ранее бывший капитаном «Милана », в эфире DAZN.

«Сейчас я смеюсь, глядя на фотографии. Это просто разрядка», – добавил игрок.