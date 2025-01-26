Калабрия о стычке с Консейсау: «Мы с тренером не поняли друг друга – адреналин зашкаливал, но мы все прояснили. Сейчас я смеюсь, глядя на фотографии»
Тренер «Милана» заменил вице-капитана команды на 77-й минуте матча 22-го тура Серии А против «Пармы», когда команда уступала со счетом 1:2. «Россонери» забили два гола в добавленное время и вырвали победу.
После финального свистка португальский тренер подбежал к 28-летнему итальянцу и стал что-то ему высказывать на повышенных тонах. Футболисты и люди из штаба Сержиу развели их в разные стороны.
– Что случилось?
– Это то, что бывает на поле. Между нами произошло недопонимание, мы оба хотели победить.
Адреналин зашкаливал, но мы все прояснили – просто не поняли друг друга. Мы все уладили. Это не первый и не последний раз, когда вы видите подобное. Это обычное дело в футболе.
Я приношу извинения, потому что это нехорошо. Самое главное – это команда, то, что она переломила ход игры, – заявил Калабрия, ранее бывший капитаном «Милана», в эфире DAZN.
«Сейчас я смеюсь, глядя на фотографии. Это просто разрядка», – добавил игрок.
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