Хвича провел первую тренировку в «ПСЖ»
Хвича Кварацхелия провел первую тренировку с партнерами по «ПСЖ».
17 января 23-летний вингер сборной Грузии перешел в «ПСЖ» из «Наполи» за 70 млн евро.
Сегодня Хвича провел первое занятие вместе с новой командой.
В среду парижане примут «Манчестер Сити» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: psg.fr
Хвича перешел из «Наполи» в «ПСЖ» за 70 млн. Взял 7-й номер
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «ПСЖ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем