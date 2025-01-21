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Хвича провел первую тренировку в «ПСЖ»

Хвича Кварацхелия провел первую тренировку с партнерами по «ПСЖ».

17 января 23-летний вингер сборной Грузии перешел в «ПСЖ» из «Наполи» за 70 млн евро.

Сегодня Хвича провел первое занятие вместе с новой командой.

В среду парижане примут «Манчестер Сити» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фото: psg.fr

Хвича перешел из «Наполи» в «ПСЖ» за 70 млн. Взял 7-й номер

С уходом в «ПСЖ» Хвича потерял больше, чем «Наполи»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «ПСЖ»
logoХвича Кварацхелия
logoПСЖ
logoСборная Грузии по футболу
logoлига 1 Франция
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