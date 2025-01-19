Энрике о Хвиче: «ПСЖ» давно хотел его приобрести. У него есть опыт, характер, он умеет забивать, обыгрывать один в один и защищаться»

Луис Энрике высказался о трансфере Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Парижане купили вингера у «Наполи» на днях за 70 млн евро.

«Мы давно хотели его приобрести. У него есть опыт, характер, он умеет забивать, обыгрывать один в один и защищаться.

Это очень хороший трансфер, отличное дополнение к уже великолепному составу. Я верю, что с нами он продемонстрирует свои лучшие качества», – сказал тренер «ПСЖ ».