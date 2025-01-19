Энрике о Хвиче: «ПСЖ» давно хотел его приобрести. У него есть опыт, характер, он умеет забивать, обыгрывать один в один и защищаться»
Луис Энрике высказался о трансфере Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».
Парижане купили вингера у «Наполи» на днях за 70 млн евро.
«Мы давно хотели его приобрести. У него есть опыт, характер, он умеет забивать, обыгрывать один в один и защищаться.
Это очень хороший трансфер, отличное дополнение к уже великолепному составу. Я верю, что с нами он продемонстрирует свои лучшие качества», – сказал тренер «ПСЖ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BeIN Sports
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