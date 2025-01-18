Президент «ПСЖ» о трансфере Хвичи: «Один из самых ярких игроков в мировом футболе. С нами он достигнет всех своих целей»

Президент «ПСЖ» прокментировал трансфер Хвичи Кварцхелии.

«Мы рады приветствовать Хвичу в семье «ПСЖ ». Он один из самых ярких игроков в мировом футболе. Фантастически талантливый, а также храбрый и сражающийся прежде всего за команду.

Хвича был полон решимости стать частью нашего замечательного клуба. Я знаю, что с нами он достигнет всех своих целей. Мы рады усилить команду», – сказал Нассер Аль-Хелайфи .